Рада приветствовать всех, кто зашел на мой сайт! Первая статья Нового Года будет посвящена тому, как правильно организовать свой день, чтобы всё успевать. Я думаю, 31 декабря под бой курантов очень многие загадали заветное желание и пообещали себе стать чуточку лучше.

Желания у всех разные, например, заняться спортом, научиться вкусно готовить, научиться играть на музыкальном инструменте и тому подобное, для достижения всех этих целей нужно время, а его как раз всем и не хватает. В сутках всего 24 часа, иногда кажется — этого катастрофически мало! Давайте разберемся, как организовать свой день, чтобы всё успевать. Кстати, если вы хотите узнать ещё больше информации на эту тему, советую прочитать статью — «Кто ворует наше время«. Ну что же, начнём!

Как правильно организовать свой день, совет первый — кто рано встаёт…

Для того чтобы всё успеть, главное вовремя проснуться. Чем раньше, тем лучше. Такая дисциплина помогает выиграть время на предстоящий день. Если встать к обеду, то никакие планы и списки дел здесь уже не помогут, распорядок будет нарушен и ценные минуты уйдут.

Как правильно планировать свой день чтобы все успевать — заведите ежедневник

Ежедневник очень полезная вещь. Причем их сейчас существует огромное количество, самых разных видов. Начиная от обычных бумажных ежедневников, в которые вы можете не только записывать свои дела, но и декорировать, украшать свой ежедневник как вашей душе угодно, заканчивая различными приложениями, которые можно установить, например, на телефон. Таких приложений сейчас много. Так что выбирайте удобный для вас способ и да здравствует планирование!

Как организовать режим дня, совет 3 — анализируйте свой день

Вечером, перед сном постарайтесь подумать о том, что вам предстоит сделать завтра. Решите, что и в каком порядке будете делать, а затем ложитесь спать. Поскольку именно ночью происходит распределение полученной за день информации по полочкам, скажем так, то когда вы проснётесь утром, у вас в голове уже будет чёткий список дел.

Как организовать рабочий день, совет 4 — сначала делайте самое нужное

Расставляйте приоритеты. Составьте список самых важных задач и начинайте с самого верха. Возможно дело или задача, стоящие вверху не самые лёгкие, но зато самые полезные.

Как организовать своё время, совет 5 — подумайте, можно ли совместить какие-то дела.

Старайтесь совмещать ваши дела, если это возможно. Например, по дороге с учёбы или работы можно зайти за продуктами. Если же вы хотите с пользой провести время в пути на машине, или в общественном транспорте можно послушать аудиокнигу по саморазвитию. Это тоже очень полезное дело.

Совет 6, реализуем запланированное — выполняйте хотя бы часть дел.

Если вы не можете заставить себя сегодня сделать дела полностью сделайте хотя бы немного. Так часто мы смотрим в свои списки дел и думаем, что мне сегодня не хочется делать сложные вещи и решать серьёзные проблемы. Подумаю об этом позже! Но если ежедневно откладывать это на потом, то, в конце концов, накопится целая гора дел, а маленькие проблемки перерастут в огромные неприятности.

Как всё успеть за день, совет 7 самый простой, но главный — бери и делай!

И напоследок совет, который с первого взгляда может показаться слишком банальным, но, поверьте мне, он реально работает. Если вы чего-то очень хотите, но никак не можете начать, то просто скажите себе, бери и делай! Это поможет вам, наконец, поднять себя с дивана и заняться делом сэкономив при этом кучу времени чтобы все успевать!

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Дорогие читатели, надеюсь, мои советы вам чуточку помогли и вдохновили вас. Желаю вам всё успевать и всегда достигать своих целей! Ваша Анна!